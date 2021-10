Dopo la legge contro l’aborto in Texas, tornano le proteste di “Women’s march” in tutti gli Usa – Il video (Di sabato 2 ottobre 2021) Per la prima volta nell’era post-Trump e Dopo la pandemia da Coronavirus, negli Stati Uniti torna la Women’s march, l’appuntamento per migliaia di donne e uomini che quest’anno protestano in difesa dell’aborto. La manifestazione, che coinvolge tutti i Paesi statunitensi, è stata organizzata Dopo l’entrata in vigore in Texas della nuova norma che introduce l’heartbeat bill, la “legge del battito cardiaco”, che proibisce l’interruzione volontaria di gravidanza Dopo sei settimane, anche in caso di stupro o incesto, e rappresenta una delle regole più restrittive in tema di aborto mai esistite negli States. In tutti gli Usa sono in corso oltre 600 manifestazioni, in più di 50 città. Nella capitale statunitense, Washington ... Leggi su open.online (Di sabato 2 ottobre 2021) Per la prima volta nell’era post-Trump ela pandemia da Coronavirus, negli Stati Uniti torna la, l’appuntamento per migliaia di donne e uomini che quest’anno protestano in difesa del. La manifestazione, che coinvolgei Paesi statunitensi, è stata organizzatal’entrata in vigore indella nuova norma che introduce l’heartbeat bill, la “del battito cardiaco”, che proibisce l’interruzione volontaria di gravidanzasei settimane, anche in caso di stupro o incesto, e rappresenta una delle regole più restrittive in tema di aborto mai esistite negli States. Ingli Usa sono in corso oltre 600 manifestazioni, in più di 50 città. Nella capitale statunitense, Washington ...

Advertising

matteosalvinimi : La Lega dirà NO a qualsiasi ipotesi di ritorno alla Legge Fornero. #Quota100 ha offerto la possibilità di andare in… - lellinara : RT @MarcelloLyotard: Dopo avervi spiegato che un rappresentante dello stato non può criticare una legge dello stato se la ritiene ingiusta… - SF_RL_Featuring : RT @MarcelloLyotard: Dopo avervi spiegato che un rappresentante dello stato non può criticare una legge dello stato se la ritiene ingiusta… - AuricchioAurora : RT @MarcelloLyotard: Dopo avervi spiegato che un rappresentante dello stato non può criticare una legge dello stato se la ritiene ingiusta… - GioanolaA : RT @MarcelloLyotard: Dopo avervi spiegato che un rappresentante dello stato non può criticare una legge dello stato se la ritiene ingiusta… -