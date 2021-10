Xbox Game Pass ha 30 milioni di abbonati? 'Numeri a caso, se così fosse Xbox lo avrebbe annunciato' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Xbox Game Pass è un servizio molto apprezzato dall'utenza Xbox e PC, e di recente il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato del numero di giocatori abbonati. Zelnick, durante l'evento digitale di TheWrap, TheGrill 2021, ha dichiarato che gli abbonati a Xbox Game Pass hanno raggiunto la soglia dei 30 milioni e questo commento è stato fatto durante una tavola rotonda che includeva il boss di Xbox Phil Spencer, che ha detto che "l'ultimo numero pubblico che abbiamo annunciato è stato di 18 milioni". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021)è un servizio molto apprezzato dall'utenzae PC, e di recente il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato del numero di giocatori. Zelnick, durante l'evento digitale di TheWrap, TheGrill 2021, ha dichiarato che glihanno raggiunto la soglia dei 30e questo commento è stato fatto durante una tavola rotonda che includeva il boss diPhil Spencer, che ha detto che "l'ultimo numero pubblico che abbiamoè stato di 18". Leggi altro...

Advertising

Asgard_Hydra : Xbox Game Pass è ancora lontano dai 30 milioni di abbonati, per Jeff Grubb - - Eurogamer_it : #XboxGamePass con 30 milioni di abbonati non è un dato reale secondo Jeff Grubb. - GameXperienceIT : Xbox, Phil Spencer spiega perché Microsoft è 'molto cauta' su film e serie sui videogiochi… - Multiplayerit : Xbox Game Pass è ancora lontano dai 30 milioni di abbonati, per Jeff Grubb - AkibaGamers : Durante la presentazione di Xbox al Tokyo Game Show 2021, il team di sviluppo Rabbit & Bear Studio ha presentato Ei… -