Welcome to the Blumhouse, i primi due horror su Prime Video in streaming da oggi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il progetto antologico Welcome to the Blumhouse, formato da quattro nuovi film horror, arriva su Amazon Prime Video con i primi due titoli da oggi 1 ottobre 2021! Il progetto antologico Welcome to the Blumhouse, quattro nuovi film horror in arrivo streaming su Amazon Prime Video prende forma: disponibili da oggi Bingo Hell e Black as Night! Il primo dei quattro film prodotti da Blumhouse per la piattaforma di Amazon Prime Video si intitola Bingo Hell ed è stato diretto da Gigi Saul Guerrero. Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a ...

