Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2021 ore 09:45 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Viabilità DEL 01 OTTOBRE 2021 ORE 9:05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI SONO 3 I CHILOMETRI DI CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO IN CORSIA DI SORPASSO TRA LE USCITE CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANIAMO SULL ACAPITALE X SEGNALARE INCOLONNAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma TERAMO DAL VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA SEMPRE INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DALLO SVINCOLO VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL EUR SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA I SVINCOLI CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA IN CODA ALTEZZA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021)DEL 01 OTTOBREORE 9:05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI SONO 3 I CHILOMETRI DI CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO IN CORSIA DI SORPASSO TRA LE USCITE CEPRANO E FERENTINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANIAMO SULL ACAPITALE X SEGNALARE INCOLONNAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLATERAMO DAL VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA SEMPRE INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO DALLO SVINCOLO VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL EUR SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA I SVINCOLI CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA OPPOSTA SI STA IN CODA ALTEZZA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ascoli Piceno, regolamentazione viabilità e sosta in Piazza Roma e Piazza Simonetti Ord. n. 658 del 30/09/21 - Regolamentazione della viabilità e sosta in Piazza Roma e in Piazza F. Simonetti. Regolamentazione della viabilità e sosta in Piazza Roma e in Piazza F. Simonetti in occasione della ricorrenza del 78° Anniversario dell'...

Ucciso in moto da una buca killer, 16 mesi a due funzionari comunali "È una sentenza storica perché mai a Roma sono stati condannati dei funzionari per non aver coperto ... L a caduta mortale in via Salaria - strada che rientra nella categoria della grande viabilità, la ...

