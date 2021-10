Surf con gli squali: lo spaventoso video realizzato dal drone (Di venerdì 1 ottobre 2021) Drew Duncan stava pilotando il suo drone per registrare il figlio in acqua quando ha notato uno squalo nuotare a pochi metri da un ignaro Surfista. In quell'area, ha poi spiegato l'uomo, c'erano 7 - 8 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Drew Duncan stava pilotando il suoper registrare il figlio in acqua quando ha notato uno squalo nuotare a pochi metri da un ignaroista. In quell'area, ha poi spiegato l'uomo, c'erano 7 - 8 ...

Advertising

SportPassionNet : Il #World #Rookie #Tour esordisce nel #surf con la Nimbus #surf #Hero a Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi… - NicolaVolani : Alba in SUP con amiche! ??????? #standuppaddle #sup #paddleboarding #paddle #suplife #paddleboard… - io_surf : RT @marcotravaglio: L'ALTRA BESTIA Morta prematuramente la Bestia salviniana in un festino con coca e romeni nella cascina di Morisi, conso… - io_surf : RT @Saida_Samantha: Jessica ha appena detto a Francesca della tresca del suo ragazzo con Soleil...sara' stata la finestrella Aldo a dirla?… - io_surf : RT @La_manina__: Il problema non è che Calenda va a prendersi i voti a destra. Il problema è che Calenda lo fa con proposte di destra, racc… -