Successo per la consegna delle fasce blu ai pizzaioli nuovi discepoli Escoffier (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con una cerimonia al Ristorante “Gianni al Vesuvio” sono state attribuite le fasce blu al nuovo gruppo di pizzaioli campani che si sono distinti per i meriti legati alla tradizione della pizza. Emozionante serata per l’Ordine Internazionale dei discepoli di Auguste Escoffier che, durante una cerimonia al Ristorante “Gianni al Vesuvio”, ha intronizzato i nuovi Leggi su 2anews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con una cerimonia al Ristorante “Gianni al Vesuvio” sono state attribuite leblu al nuovo gruppo dicampani che si sono distinti per i meriti legati alla tradizione della pizza. Emozionante serata per l’Ordine Internazionale deidi Augusteche, durante una cerimonia al Ristorante “Gianni al Vesuvio”, ha intronizzato i

Advertising

pisto_gol : Maurizio Sarri contro la Lega per i calendari (era successo in passato anche a Conte) : il comunicato emesso dalla… - DiMarzio : #UEL, la sfida fra #Marsiglia e #Galatasaray sospesa per 10 minuti per lancio di fumogeni - Inter : ?? | BUONA NOTTE Quella di stasera è la vittoria numero 1500 per l'Inter in @SerieA, a 91 anni, 11 mesi e 15 giorni… - lilkro__ : RT @tuttoaaccade: Qua ci stiamo battendo da due settimane per quello che è successo insieme ad un’altra persona e poi c’è lei che dice ‘sa… - _MadMadamMim : RT @SerialCin: Sono davvero contenta per il successo che sta avendo #SquidGame (che è una serie molto bella), ma ci sono tante altre belle… -