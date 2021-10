Sampdoria, Audero si ferma: D’Aversa riflette in vista dell’Udinese (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Sampdoria deve fare i conti con un piccolo problema ad Audero: D’Aversa riflette se schierarlo o meno con l’Udinese Roberto D’Aversa potrebbe concedere un turno di riposo a Emil Audero. Se è vero che la seduta di scarico in piscina, effettuata al posto dell’allenamento con la squadra nella giornata di ieri, era programmata, è altrettanto vero che il portiere della Sampdoria ha patito un fastidio al polpaccio dal match contro la Juventus. Il suo forfait però è tutto tranne che sicuro. D’Aversa farà il punto della situazione con Audero dopo gli allenamenti di questi due giorni. Il portiere oggi proverà a forzare sul campo assieme al preparatore Lorieri, come riporta Il Secolo XIX. Non dovesse farcela sarebbe una prima assoluta dato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ladeve fare i conti con un piccolo problema adse schierarlo o meno con l’Udinese Robertopotrebbe concedere un turno di riposo a Emil. Se è vero che la seduta di scarico in piscina, effettuata al posto dell’allenamento con la squadra nella giornata di ieri, era programmata, è altrettanto vero che il portiere dellaha patito un fastidio al polpaccio dal match contro la Juventus. Il suo forfait però è tutto tranne che sicuro.farà il punto della situazione condopo gli allenamenti di questi due giorni. Il portiere oggi proverà a forzare sul campo assieme al preparatore Lorieri, come riporta Il Secolo XIX. Non dovesse farcela sarebbe una prima assoluta dato ...

