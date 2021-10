Salernitana | Castori | “Crescita evidente Simy? Lo aspettiamo”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Pian piano ci stiamo convincendo che possiamo fare questa categoria, avvertiamo che ci manca soltanto un piccolo passo per abbinare il percorso diad una buona classifica. Andare alla sosta con un successo farebbe la differenza anche sul piano psicologico“. Lo ha detto il tecnico della, Fabrizioalla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa. L’amministratore unico Ugo Marchetti ha messo in discussione: “Il ragazzo è molto serio, lo stiamo aspettando perchè un gruppo ha l’obbligo di spingere chi ha maggiori difficoltà. Sa bene che deve migliorare, insieme lo riporteremo nelle condizioni ottimali per consentirgli di fare ciò che sa. Vale quanto detto prima: basta veramente un lampo per sbloccarsi e ripartire“. E ancora: “I panni sporchi si lavano in famiglia, i miei genitori mi ...

