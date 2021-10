Report settimanale: la repressione delle criptovalute in Cina costringe le aziende a lasciare il paese asiatico (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Cina sta reprimendo duramente le criptovalute e questo rende difficile per le società legate alle stesse di operare nel paese. Più di 18 società di criptovalute sono uscite dal mercato cinese Il mese scorso la People's Bank of China (PBoC) ha vietato i servizi e le transazioni di criptovaluta. Ciò ha portato diverse aziende a chiudere le proprie attività e a lasciare il paese asiatico. Il principale exchange di criptovalute Huobi ha annunciato la scorsa settimana che sta chiudendo i conti cinesi sulla sua piattaforma. Anche i nuovi utenti in Cina non possono aprire conti con lo scambio di criptovalute poiché è conforme alle ultime leggi cinesi. Anche Bitmain, il principale produttore mondiale di ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lasta reprimendo duramente lee questo rende difficile per le società legate alle stesse di operare nel. Più di 18 società disono uscite dal mercato cinese Il mese scorso la People's Bank of China (PBoC) ha vietato i servizi e le transazioni di criptovaluta. Ciò ha portato diversea chiudere le proprie attività e ail. Il principale exchange diHuobi ha annunciato la scorsa settimana che sta chiudendo i conti cinesi sulla sua piattaforma. Anche i nuovi utenti innon possono aprire conti con lo scambio dipoiché è conforme alle ultime leggi cinesi. Anche Bitmain, il principale produttore mondiale di ...

