Morisi indagato, Salvini: “Vicenda meschina, attaccano lui per colpire me” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Morisi? Non lo sento da giorni, spero sia tranquillo e si occupi di altro. E’ una Vicenda veramente meschina, attaccano lui per attaccare me. C’è un’inchiesta senza prove e senza processo, che però è stato già svolto da una settimana sui giornali: non è proprio di un Paese normale”, dice a ‘Radio Capital’ Matteo Salvini, leader della Lega. Quanto alla stoccata di Berlusconi a me e Meloni, “Berlusconi l’ha smentita, mi fido di Berlusconi. La mia priorità è il lavoro, cercare di evitare l’aumento dell’Imu. Lascio le ricostruzioni e i litigi tra giornalisti e politici a certa carta stampata, ha detto il leader della Lega. Giorgetti loda Calenda? “Ha smentito lui, ha smentito Berlusconi… evidentemente quelli che parlano con La Stampa sono sfortunati”, ironizza l’ex Ministro dell’Interno. E sulla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) “? Non lo sento da giorni, spero sia tranquillo e si occupi di altro. E’ unaveramentelui per attaccare me. C’è un’inchiesta senza prove e senza processo, che però è stato già svolto da una settimana sui giornali: non è proprio di un Paese normale”, dice a ‘Radio Capital’ Matteo, leader della Lega. Quanto alla stoccata di Berlusconi a me e Meloni, “Berlusconi l’ha smentita, mi fido di Berlusconi. La mia priorità è il lavoro, cercare di evitare l’aumento dell’Imu. Lascio le ricostruzioni e i litigi tra giornalisti e politici a certa carta stampata, ha detto il leader della Lega. Giorgetti loda Calenda? “Ha smentito lui, ha smentito Berlusconi… evidentemente quelli che parlano con La Stampa sono sfortunati”, ironizza l’ex Ministro dell’Interno. E sulla ...

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: #Morisi è indagato e viene trattato da pregiudicato; #Salvini rinviato a giudizio è un pl… - Agenzia_Ansa : 'Morisi mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro l'ho avuta da lui'. Parla il 20enne romeno coinvolto nel cas… - fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - ilmagoditwit : RT @fratotolo2: Da giorni, la sinistra sta spruzzando mer@a su #Morisi, che al momento è solo indagato, peraltro per una vicenda surreale.… - lellinara : RT @Adnkronos: #Morisi indagato, #Salvini: 'Vicenda meschina, attaccano lui per colpire me'. -