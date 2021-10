Milan, Florenzi si opera: starà fuori un mese | News (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alessandro Florenzi, terzino del Milan, starà fuori per un mese. L'ex Roma si opererà oggi al ginocchio sinistro in artroscopia Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alessandro, terzino delper un. L'ex Roma si opererà oggi al ginocchio sinistro in artroscopia

