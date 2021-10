In questo scatto era una bambina: oggi al GF Vip è spesso al centro dell’attenzione del pubblico (Di venerdì 1 ottobre 2021) In questo dolcissimo scatto era solo una bambina: oggi è al Gf Vip, ed è spesso al centro dell’attenzione. In questo tenero scatto del passato è fotografata una dolcissima bambina. Ve l’abbiamo già svelato, oggi, è al Grande Fratello Vip, ed è spesso al centro dell’attenzione del pubblico. La sua personalità esuberante e schietta, piace L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 1 ottobre 2021) Indolcissimoera solo unaè al Gf Vip, ed èal. Intenerodel passato è fotografata una dolcissima. Ve l’abbiamo già svelato,, è al Grande Fratello Vip, ed èaldel. La sua personalità esuberante e schietta, piace L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CB_Ignoranza : Probabilmente questo scatto è quando Lukaku è caduto dalla tasca di Bonucci. #Juventus #Ucl - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: Un naturalista, conserva tutta la vita la capacità di emozionarsi per la biodiversità. Ieri sera il mio amico e collega… - Bolero52111253 : RT @Nicola_Bressi: Un naturalista, conserva tutta la vita la capacità di emozionarsi per la biodiversità. Ieri sera il mio amico e collega… - HetzBib : RT @Nicola_Bressi: Un naturalista, conserva tutta la vita la capacità di emozionarsi per la biodiversità. Ieri sera il mio amico e collega… - Nicola_Bressi : Un naturalista, conserva tutta la vita la capacità di emozionarsi per la biodiversità. Ieri sera il mio amico e col… -