Hadas Yaron | «A volte mi dimentico di respirare»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) C’è un super potere che vorrebbe proprio avere. E recentemente ha detto un sì importante a qualcuno a cui tiene molto. Lo racconta mentre inanella due no di seguito. Il primo, «non ci sarà una quarta stagione di Shtisel», ma poi torna sui suoi passi, «in effetti la terza è arrivata a cinque anni di distanza dalla fine della seconda, chi può dirlo». Il secondo no è per i ruoli religiosi, «sono stata la Madonna e una delle sue amiche, ora basta con quel filone…», salvo poi vedersi proporre il ruolo di Libbi nella serie tv di Netflix, e accettarlo. Hadas Yaron, 30 anni, israeliana, arriva all’intervista direttamente da New York: «Mio fratello si è sposato e non potevo mancare, ma preferisco mille volte l’Italia all’America», dice in un italiano perfetto. Un po’ italiana lo è anche lei. L’abbiamo già vista in La felicità è un sistema complesso, di Gianni Zanasi e tre anni dopo in Troppa grazia, dello stesso regista. Sempre in Italia era stata nella giuria del Torino Film Festival e a Venezia aveva vinto la Coppa Volpi per La sposa promessa di Rama Burshtein (premio trasformatosi in un Academy Award d’Israele). Dal 30 settembre è di nuovo in un nostro film, I nostri fantasmi, di Alessandro Capitani, presentato alle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra del cinema di Venezia. Hadas è Myriam, madre di una bambina di due anni in fuga dalla violenza del marito. Incontrerà Valerio (Michele Riondino), anch’egli in fuga ma dai servizi sociali, a cui cerca di sottrarre il figlio. Si capiranno e si riconosceranno. Galeotto, il sottotetto di una casa.