Dichiarazione di voto disgiunto a Roma (Di venerdì 1 ottobre 2021) Come sindaco voto Carlo Calenda, per ragioni positive e anche per qualche motivo negativo. Calenda è un riformista liberale e ha dato prova in Europa e in Italia di essere un uomo di governo molto capace. Quindi ha tutte le qualità per fare il sindaco di Roma, una città colpita da 5 anni di non governo. Per di più in via di ipotesi su un piano politico generale nel futuro Calenda con altri può contribuire a dar vita a un soggetto politico autonomo insieme del centro e della sinistra democratica garantista, riformista, socialista. voto anche Calenda per dare una risposta all’attacco di stampo stalinista che gli ha rivolto il ministro Orlando del Pd che, dicendo per altro il falso, ha affermato: “È poco interessante discutere se Calenda sia o meno di destra, è più obiettivo riconoscere che Calenda oggi è il candidato della destra e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Come sindacoCarlo Calenda, per ragioni positive e anche per qualche motivo negativo. Calenda è un riformista liberale e ha dato prova in Europa e in Italia di essere un uomo di governo molto capace. Quindi ha tutte le qualità per fare il sindaco di, una città colpita da 5 anni di non governo. Per di più in via di ipotesi su un piano politico generale nel futuro Calenda con altri può contribuire a dar vita a un soggetto politico autonomo insieme del centro e della sinistra democratica garantista, riformista, socialista.anche Calenda per dare una risposta all’attacco di stampo stalinista che gli ha rivolto il ministro Orlando del Pd che, dicendo per altro il falso, ha affermato: “È poco interessante discutere se Calenda sia o meno di destra, è più obiettivo riconoscere che Calenda oggi è il candidato della destra e ...

