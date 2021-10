Colti in flagrante mentre rubano catalizzatori da auto in sosta: arrestati in quattro (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – In due distinte operazioni, in zona Tiburtina e a Torre Angela, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone sorprese a rubare marmitte dalle auto in sosta. E’ un fenomeno tristemente noto in quanto dai catalizzatori delle marmitte è possibile estrarre dei metalli molto appetibili sul mercato nero. Appena il 10 agosto scorso, un tentativo di furto di un catalizzatore finì in tragedia, in via Montefalco, a Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante trovarono il cadavere di un 42enne albanese sdraiato accanto ad un’autovettura in sosta. L’uomo era rimasto schiacciato dal veicolo durante il furto del catalizzatore a causa del cedimento del crick. Il complice che era con lui, lo abbandonò sul posto senza nemmeno chiamare i soccorsi ma fu identificato, rintracciato e denunciato dai ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – In due distinte operazioni, in zona Tiburtina e a Torre Angela, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone sorprese a rubare marmitte dallein. E’ un fenomeno tristemente noto in quanto daidelle marmitte è possibile estrarre dei metalli molto appetibili sul mercato nero. Appena il 10 agosto scorso, un tentativo di furto di un catalizzatore finì in tragedia, in via Montefalco, a Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante trovarono il cadavere di un 42enne albanese sdraiato accanto ad un’vettura in. L’uomo era rimasto schiacciato dal veicolo durante il furto del catalizzatore a causa del cedimento del crick. Il complice che era con lui, lo abbandonò sul posto senza nemmeno chiamare i soccorsi ma fu identificato, rintracciato e denunciato dai ...

Advertising

AlexBrigante2 : Capita d esser colti in flagrante…@Mariann39906590 nn sei d accordo?tu ne sai qlcsa vero???????@Anna_marialazia… - citynowit : ?? I due uomini sono stati colti in flagrante all’interno del Parco nazionale dell’Aspromonte - infoitinterno : Reggio, colti in flagrante a smaltire rifiuti in un torrente - LorisDonazzon : cacciatori - -