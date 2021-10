Case in affitto: boom in vacanza, bloccate in città (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'Italia in affitto viaggia a due velocità. Da un lato le città hanno ancora moltissimi appartamenti vuoti in cerca inquilini, dall'altro il popolo dei vacanzieri ha letteralmente preso d'assalto le località turistiche. Le Case vacanza sono state le più richieste nella stagione appena conclusa. A parlare sono i numeri. La situazione in città Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it (immobiliare.it), durante la pandemia le città si sono svuotate di studenti universitari e impiegati che hanno preferito tornare a vivere con i genitori o in abitazioni nei paesi d'origine. Se si va ad analizzare il dettaglio delle diverse aree del Paese emerge un'Italia divisa in due. Dai dati raccolti relativi alle aree settentrionali le variazioni della domanda sono ancora in calo, seppur a livelli meno ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'Italia inviaggia a due velocità. Da un lato lehanno ancora moltissimi appartamenti vuoti in cerca inquilini, dall'altro il popolo dei vacanzieri ha letteralmente preso d'assalto le località turistiche. Lesono state le più richieste nella stagione appena conclusa. A parlare sono i numeri. La situazione inSecondo l'Osservatorio di Immobiliare.it (immobiliare.it), durante la pandemia lesi sono svuotate di studenti universitari e impiegati che hanno preferito tornare a vivere con i genitori o in abitazioni nei paesi d'origine. Se si va ad analizzare il dettaglio delle diverse aree del Paese emerge un'Italia divisa in due. Dai dati raccolti relativi alle aree settentrionali le variazioni della domanda sono ancora in calo, seppur a livelli meno ...

