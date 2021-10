Ascolti Tv di ieri 30 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ascolti Tv di ieri 30 settembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 30 settembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Ascolti tv 30 settembre: preserale Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.559.000 spettatori (19,5%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.757.000 spettatori (21,8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021)Tv di30: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 30per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di, fino a quella? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.tv 30Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.559.000 spettatori (19,5%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.757.000 spettatori (21,8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 30 settembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre #PortaAPorta ha registrato nel programma di ieri 640.000 telespettatori con il… - infoitcultura : Ascolti tv di ieri: altro incubo per Star in the Star, bene Fino all’ultimo battito - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre #UnaVita ha appassionato nella puntata di ieri 2.452.000 telespettatori pari a… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 30 Settembre #Agora ha intrattenuto nel programma di ieri 352.000 telespettatori con il 6.9… -