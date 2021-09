“Vi aiuto anche io”. Si unisce alle ricerche di un uomo scomparso, dopo ora la scoperta choc (Di giovedì 30 settembre 2021) È a dir poco surreale la vicenda in cui Beyhan Mutlu, 50enne residente a Inegöl, in Turchia, è rimasto coinvolto. A raccontarla è stato il canale locale turco NTV e in poche ore, ovviamente, la storia è stata ripresa da centinaia di quotidiani eleggendo il signor Mutlu a genio dell’anno. In queste ore il 50enne turco è diventato suo malgrado protagonista dei social, con meme e post ironici a lui dedicati e migliaia di commenti e articoli sui quotidiani online. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 29 settembre, quando Beyhan Mutlu si è unito a polizia, vigili del fuoco e volontari impegnati nella ricerca di un uomo scomparso. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il 50enne si è imbattuto nel gruppo di ricerca mentre vagava nei boschi e ha deciso di unirsi a loro per dare una mano. Un gesto di grande generosità e altruismo, ma allo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) È a dir poco surreale la vicenda in cui Beyhan Mutlu, 50enne residente a Inegöl, in Turchia, è rimasto coinvolto. A raccontarla è stato il canale locale turco NTV e in poche ore, ovviamente, la storia è stata ripresa da centinaia di quotidiani eleggendo il signor Mutlu a genio dell’anno. In queste ore il 50enne turco è diventato suo malgrado protagonista dei social, con meme e post ironici a lui dedicati e migliaia di commenti e articoli sui quotidiani online. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì 29 settembre, quando Beyhan Mutlu si è unito a polizia, vigili del fuoco e volontari impegnati nella ricerca di un. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il 50enne si è imbattuto nel gruppo di ricerca mentre vagava nei boschi e ha deciso di unirsi a loro per dare una mano. Un gesto di grande generosità e altruismo, ma allo ...

Advertising

astro_paolo : Sono commosso e grato per l’affetto e per i tanti messaggi di supporto ricevuti. Vi ringrazio di cuore. I vostri p… - borghi_claudio : Ci sono tantissimi luoghi fantastici in #Toscana che meritano di essere fotografati e segnalati. Potreste dare una… - resilienvza : ma stanno discutendo anche sophie e soleil, aiuto #gfvip - idk_whaaat : @godyxji @lxvryu Aiuto ?? capisco come ti senti, anche io li odio ?? però sono sicuro che tu riuscirai a farlo dai LET’S GO - hgiugs : TOMLINSON CHE FAI?????? questo ci annuncia LT2 e DN4 potrebbe anche essere la sigla del titolo dell’album che in si… -