Uomini e Donne | Diego sbotta contro Graziano | ' mettiamo una pedana a Piazza Venezia'

Spazio a Vittoria, Graziano e Diego nella nuova puntata di Uomini e Donne del 30 settembre. Dopo aver esternato il desiderio di uscire con Graziano, Vittoria se l'è dovuta vedere con le frecciatine al vetriolo di Diego. L'altra volta la dama di Sessa Aurunca aveva messo alla prova il suo corteggiatore provando a testarne la reazione di fronte alla richiesta di frequentare un altro cavaliere. E così, dopo essere uscita con Graziano, Vittoria è sembrata essere molto soddisfatta. Purtroppo, per lei, è venuto fuori che il cavaliere Amato si vede anche con altre dame. Uomini e Donne, Vittoria accusa Diego di essere falso 'Di fronte a un uomo che non batte ciglio, giustamente io mi guardo intorno ed ho fatto bene, perché ...

