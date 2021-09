Un altro maxi processo che finisce nel nulla. Tutti assolti dopo 8 anni per il caso Saipem: altra figuraccia per la Procura di Milano (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova sonora bocciatura per la Procura di Milano e per il suo dipartimento «reati economici e transnazionali». Ieri il Tribunale di Milano ha assolto perchè il «fatto non sussiste» Tutti i vertici di Saipem, ad iniziare dall'ex ad Pietro Tali, accusati di aggiotaggio. Secondo i pm i manager di Saipem avrebbero pianificato una manipolazione del mercato, al momento della quotazione in borsa della società, attraverso la diffusione di comunicati stampa ed altre informazioni non corrette. Per i pm non sarebbe stato rappresentato in maniera esatta lo stato dei conti del gruppo ed in particolare sarebbero stati nascosti al mercato le previsioni interne che vedevano un calo dell'Ebit di circa miliardo di euro. I pm avevano contestato anche il falso in bilancio in quanto Saipem ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuova sonora bocciatura per ladie per il suo dipartimento «reati economici e transnazionali». Ieri il Tribunale diha assolto perchè il «fatto non sussiste»i vertici di, ad iniziare dall'ex ad Pietro Tali, accusati di aggiotaggio. Secondo i pm i manager diavrebbero pianificato una manipolazione del mercato, al momento della quotazione in borsa della società, attraverso la diffusione di comunicati stampa ed altre informazioni non corrette. Per i pm non sarebbe stato rappresentato in maniera esatta lo stato dei conti del gruppo ed in particolare sarebbero stati nascosti al mercato le previsioni interne che vedevano un calo dell'Ebit di circa miliardo di euro. I pm avevano contestato anche il falso in bilancio in quanto...

