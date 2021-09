Tare | “Mourinho? Impari ad accettare la sconfitta Stasera vogliamo vincere ancora”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 30 settembre 2021) Igli, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti della gara di Europa League tra i biancocelesti e la Lokomotiv Mosca. Di seguito le sue parole. Sulle polemiche di Josépost-derby “Non mi piace quello che ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accetlae a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c’è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c’è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta espulsione di Leiva non c’era e il rigore su Zaniolo è qualcosa che ha visto solo Irrati al Var”. Sulla gara di“Veniamo dallanella prima ...