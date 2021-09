Supplenze docenti | quale punteggio per ogni anno di servizio

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ildi, corrispondente al numero di giorni di supplenza effettuati daicon contratti a tempo determinato, è un argomento molto sentito dal personale scolastico; spesso un punto in più o in meno può condizionare ed indirizzare le scelte di vita di un insegnante. Il 2020 è stato unrivoluzionario per certi versi che ha visto esordire le GPS, graduatorie provinciali per le. È tempo di bilanci per i precari, gli scrutini finali sono imminenti. GPS graduatorie, qualche chiarimento sui servizi e sul modo in cui potressere valutati sia in sede di convalida/rettifica delper il biennio 2020/22, sia in vista del prossimo aggiornamento che, si spera, dovrà svolgersi in maniera più semplice e ...