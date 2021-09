Scuole, contributi stanziati dal Governo per gli istituti di primo e secondo grado (Di giovedì 30 settembre 2021) Da domani 1 ottobre e fino al 31 ottobre possono essere inoltrate da parte degli istituti scolastici le istanze di accesso ai contributi stanziati dal Governo con il Dipartimento per l'Informazione e... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 settembre 2021) Da domani 1 ottobre e fino al 31 ottobre possono essere inoltrate da parte degliscolastici le istanze di accesso aidalcon il Dipartimento per l'Informazione e...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole contributi Settima Variazione di bilancio del Comune di Modena Tra i provvedimenti assunti con la Variazione di parte corrente si prende atto dei contributi della ... segnaletica e verde (3 milioni di euro), per opere edili in nidi e scuole d'infanzia (500 mila ...

Università e movimenti, le nuove sfide del sapere. Intervista a Marco Morra I numerosi contributi, di orientamento multidisciplinare ma a carattere prevalentemente storico - ... tanto nelle fabbriche quanto nelle scuole e nelle università. Problematiche analoghe a quelle che ...

Contributi alle scuole per abbonamenti ai giornali: istruzioni operative per le istanze. NOTA Ministero Orizzonte Scuola PNRR, Bonomi: andare avanti subito con riforme (Teleborsa) - "Confindustria ha sentito la necessità di proporre un Patto per l'Italia o come ha preferito chiamarlo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, una prospettiva economica ...

Arezzo, teatro Petrarca. La scuola riparte Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza Coro ...

