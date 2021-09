Salerno | Barone | “Tutelare i posti di lavoro e rilanciare il commercio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Elisabetta, candidato Sindaco a. “L’attuale Amministrazione ha prodotto un dissesto finanziario che potrebbe avere ripercussioni negative sulle aziende partecipate, con il conseguente rischio di tagli occupazionali e di svendita delle stesse. Le Amministrazioni che da 15 anni governano la città dihanno svenduto il 100% della Centrale del Latte, nonostante l’attivo di bilancio, come pure in quota parteEnergia Vendite eEnergia Distribuzione. In futuro analoga sorte potrebbe toccare alle altre partecipate. Le rassicurazioni di cui siamo spettatori in questi giorni sono l’ennesima menzogna di chi finora ha provocato danni immani e, in campagna elettorale, ...