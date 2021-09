Roma, medico no - vax sospeso dall'Asl: "Reddito di cittadinanza a chi è senza green pass" (Di giovedì 30 settembre 2021) Reddito di cittadinanza a chi è sospeso dal lavoro perché sprovvisto di green pass". È la proposta provocatoria lanciata in queste ore dal medico no - vax Mariano Amici , sospeso senza stipendio dall'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)dia chi èdal lavoro perché sprovvisto di". È la proposta provocatoria lanciata in queste ore dalno - vax Mariano Amici ,stipendio'...

Advertising

ladyonorato : Notizia nascosta dai tg del giorno: Covid, medico vaccinato muore a 35 anni - fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - jobinformatori : Judifarm – dermoresearch line ricerca un Informatore Medico-Scientifico per Roma e provincia. P.IVA, provvigioni, t… - infoitinterno : Roma, medico no-vax sospeso dall'Asl: 'Reddito di cittadinanza a chi è senza green pass' - AslFrosinone : ?? Bando per 20 medici P.S. #ASLFrosinone. @RegioneLazio ha autorizzato concorso pubblico in forma aggregata per a… -