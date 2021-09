Processata a 96 anni l' ex segretaria di un campo di sterminio nazista

Leggi su agi

(Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - L'ex96enne in undi concentramento saràoggi in Germania: è una delle prime donne implicate in crimini dell'eraa essere perseguita da decenni. Irmgard Furchner è accusata di complicità nell'omicidio di oltre 10 mila persone neldi Stutthof nella Polonia occupata. Il processo di Furchner a Itzehoe, nel nord della Germania, sarà seguito una settimana dopo dall'inizio del procedimento contro un'ex guardia deldi 100a Neuruppin, vicino a Berlino. Gli ultimi sospetti Sono tra le persone più anziane ad essere perseguite per il loro ruolo nel Terzo Reich, mentre la Germania si affretta a processare gli ultimi sospetti sopravvissuti. Il caso giudiziario di Itzehoe inizia un giorno prima del 75esimo ...