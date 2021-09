Operaio cade dal ponteggio | frattura di alcune vertebre

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Stava applicando la guaina a una palazzina di due piani quando è caduto impattando al suolo. È successo ieri alle 10.40, in zona Prati, in via dell’Assunzione all’altezza del civico 59. Dopo l’incidente un operario, dipendente di una ditta edile, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli dove è stato refertato con 40 giorni di prognosi; nella caduta si ètoe si è procurato un leggero trauma polmonare. (Agenzia Dire)