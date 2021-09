Operai morti all’Humanitas, tra gli indagati i dirigenti di un’azienda bergamasca (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano. Ci sono anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell’azienda Autotrasporti Pé di Costa Volpino nel registro degli indagati per la tragedia al campus dell’ospedale Humanitas di Rozzano, dove sono morti Emanuele Zanin e Jagdeep Singh, i due Operai al lavoro nel deposito di azoto della clinica. In totale sono 4 gli indagati. I dirigenti dell’azienda bergamasca – appunto – e quelli della Sol Group, iscritti a loro tutela per permettere ai legali di partecipare a tutti gli atti irripetibili dell’indagine, condotta dal pubblico ministero Paolo Filippini, tra cui anche le due autopsie. Le vittime si erano recate martedì 28 settembre a Rozzano con un camion cisterna, per riempire un serbatoio del Campus Ricerca dell’ospedale. Ma qualcosa è andato storto. A trovare i due poco ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano. Ci sono anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell’azienda Autotrasporti Pé di Costa Volpino nel registro degliper la tragedia al campus dell’ospedale Humanitas di Rozzano, dove sonoEmanuele Zanin e Jagdeep Singh, i dueal lavoro nel deposito di azoto della clinica. In totale sono 4 gli. Idell’azienda– appunto – e quelli della Sol Group, iscritti a loro tutela per permettere ai legali di partecipare a tutti gli atti irripetibili dell’indagine, condotta dal pubblico ministero Paolo Filippini, tra cui anche le due autopsie. Le vittime si erano recate martedì 28 settembre a Rozzano con un camion cisterna, per riempire un serbatoio del Campus Ricerca dell’ospedale. Ma qualcosa è andato storto. A trovare i due poco ...

Tg1Rai : 5 morti sul lavoro in un solo giorno: 2 operai nel milanese; altri 2 caduti da un'impalcatura a Padova e Torino; un… - rtl1025 : ?? Sono entrati più volte nel locale in cui è contenuto il serbatoio di #azotoliquido, i due #operai morti due gior… - Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - umbertoliuzzo : RT @corrmezzogiorno: #Bari Due operai morti sul lavoro a San Severo e a Mesagne - extraterra62 : RT @martafana: Sono le 15 e in Italia sono già morti tre operai. Morti. Ieri le vittime sono state 5. Seriamente abbiamo normalizzato qu… -