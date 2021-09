“Non giochi non ti pago”, i giocatori no-vax dell’Nba perderanno milioni di dollari (Di giovedì 30 settembre 2021) I giocatori NBA che si vaccinano contro il Covid potrebbero perdere milioni di dollari. Lo ha confermato la lega di basket americana, per voce di Mike Bass, vicepresidente esecutivo delle comunicazioni della NBA. In pratica un giocatore che sceglie di non vaccinarsi va incontro alle restrizioni locali, e ogni volta che sarà costretto a saltare una partita non verrà pagato. Parliamo di stipendi milionari, e in certi casi le partite che dovranno saltare i no-vax saranno tantissime. Ad esempio le leggi locali in città come New York e San Francisco vietano ai non vaccinati di accedere a determinati luoghi pubblici, comprese i palazzetti dello sport. Significa che i giocatori non vaccinati di squadre come i Brooklyn Nets o Golden State Warriors non potranno partecipare a tutte le partite casalinghe. Un caso su tutti, che ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) INBA che si vaccinano contro il Covid potrebbero perderedi. Lo ha confermato la lega di basket americana, per voce di Mike Bass, vicepresidente esecutivo delle comunicazioni della NBA. In pratica un giocatore che sceglie di non vaccinarsi va incontro alle restrizioni locali, e ogni volta che sarà costretto a saltare una partita non verrà pagato. Parliamo di stipendi milionari, e in certi casi le partite che dovranno saltare i no-vax saranno tantissime. Ad esempio le leggi locali in città come New York e San Francisco vietano ai non vaccinati di accedere a determinati luoghi pubblici, comprese i palazzetti dello sport. Significa che inon vaccinati di squadre come i Brooklyn Nets o Golden State Warriors non potranno partecipare a tutte le partite casalinghe. Un caso su tutti, che ha ...

