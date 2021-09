«Non abbiamo “over the top” europei nella tecnologia Cloud» (Di giovedì 30 settembre 2021) Mano a mano che il progetto per mettere al sicuro i dati degli italiani si fa più concreto, emergono sempre nuovi dettagli. Il punto focale del lavoro di Roberto Baldoni e dell’agenzia di cui è direttore (Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Acn) è quello di mettere al sicuro le infrastrutture critiche nel nostro paese grazie agli investimenti del Recovery Fund destinati a rendere l’Italia e l’Europa più digitali. LEGGI ANCHE >>> Martedì sarà il giorno di Strategia Cloud Italia, Colao: «Ci sarà un ruolo per tutti» «Per mettere radici la cyber-resilienza ha bisogno di consapevolezza e competenze» Con questa puntualizzazione Baldoni ha parlato della situazione italiana a Formiche.net: «Per poter mettere radici la cyber-resilienza delle infrastrutture nazionali ha bisogno di una forte campagna di consapevolezza verso l’esterno e della ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Mano a mano che il progetto per mettere al sicuro i dati degli italiani si fa più concreto, emergono sempre nuovi dettagli. Il punto focale del lavoro di Roberto Baldoni e dell’agenzia di cui è direttore (Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Acn) è quello di mettere al sicuro le infrastrutture critiche nel nostro paese grazie agli investimenti del Recy Fund destinati a rendere l’Italia e l’Europa più digitali. LEGGI ANCHE >>> Martedì sarà il giorno di StrategiaItalia, Colao: «Ci sarà un ruolo per tutti» «Per mettere radici la cyber-resilienza ha bisogno di consapevolezza e competenze» Con questa puntualizzazione Baldoni ha parlato della situazione italiana a Formiche.net: «Per poter mettere radici la cyber-resilienza delle infrastrutture nazionali ha bisogno di una forte campagna di consapevolezza verso l’esterno e della ...

Advertising

CarloCalenda : Nel 2025 la Capitale accoglierà 45 milioni di turisti. Ma il #Giubileo non è solo un grande evento. È l'occasione p… - marcodimaio : Conte chiede a Draghi di ripristinare il #cashback, una misura che secondo i dati è dispendiosa e inutile. Menomale… - matteosalvinimi : “Ho il negozio qua e sono stata picchiata e derubata”, ”Era un quartiere residenziale, si stava benissimo, ma ora n… - aras_369 : il prof di matematica che ha chiamato un mio compagno di classe e gli ha chiesto per quando avessimo fissato la ver… - DrApocalypse : Se #Villar e #Majoral non giocano manco #ZoryaRoma, abbiamo un grosso problema. Mou, così li ammazzi -