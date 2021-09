Morti sul lavoro, stragi senza fine: 772 morti da inizio 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ultimo operaio morto sul lavoro è a Roma. Quartiere Eur, primo pomeriggio. Un uomo di 47 anni, Fabrizio Pietropaoli, precipita per circa 30 metri cadendo dal cestello su cui era salito per dei lavori di ristrutturazione all’esterno di uno stabile in viale America, di fronte la Nuvola di Fuksas. Il castello, stando alle prime ricostruzioni, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ultimo operaio morto sulè a Roma. Quartiere Eur, primo pomeriggio. Un uomo di 47 anni, Fabrizio Pietropaoli, precipita per circa 30 metri cadendo dal cestello su cui era salito per dei lavori di ristrutturazione all’esterno di uno stabile in viale America, di fronte la Nuvola di Fuksas. Il castello, stando alle prime ricostruzioni, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro. In particolare voglio e… - MinisteroSalute : #GiornataMondialedelCuore Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte sul pianeta. Come… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro: 9 morti in 24 ore. La strage senza fine nei cantieri: tre vittime in mattinata a San Severo,… - sologiuma : @erretti42 Il profitto e la corsa agli ordini di lavoro procura l'allenamento dll misure di sicurezza e di vigilanz… - Parigino_72 : RT @javalc6: @nelloscavo Sentenza scioccante. Mentre ogni giorno muoiono lavoratori per incidenti sul lavoro e quasi mai la magistratura me… -