Mimmo Lucano | l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi per immigrazione clandestina | «Forse nemmeno a un mafioso»

ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - repubblica : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere [di Alessia Candito] - PatriziaOrlan11 : RT @giuliaselvaggi2: Il Tribunale di Locri oggi ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni, TREDICI sì, tredici anni e due mesi di carcere. Scio… - FatimaCurzio : RT @giuliaselvaggi2: Il Tribunale di Locri oggi ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni, TREDICI sì, tredici anni e due mesi di carcere. Scio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mimmo Lucano

Sinistra Italiana: nemmeno i peggiori criminali "13 anni a. Una condanna così non l'abbiamo vista nemmeno per i peggiori criminali in Italia.non ha rubato un centesimo, non si è ...Lo ha dichiarato a LaCNews l'ex sindaco di Riace,, subito dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo 'Xenia'. 'E' una cosa pesantissima - ha aggiunto - , non so se per i delitti di ...Pesante sentenza del tribunale di Locri che ha confermato tutte le accuse per l'ex sindaco di Riace per le vicende legate all'accoglienza degli immigrati. "Vicenda inaudita, mi aspettavo un'assoluzion ...“Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca commentando la condanna di M ...