Mimmo Lucano condannato, le reazioni dal Pd a Leu: "Sentenza abnorme e sproporzionata. È vendetta politica". Mentre la Lega 'esulta' (Di giovedì 30 settembre 2021) abnorme e sproporzionata. Sono le due parole più usate nel mondo politico per definire la condanna a 13 anni e 2 mesi inflitta dal Tribunale di Locri all'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, divenuto simbolo dell'accoglienza dei migranti e ora invece ritenuto colpevole in primo grado di numerosi reati che ruotavano attorno alla macchina per l'inserimento degli stranieri. E Mentre nel centrosinistra c'è sgomento per la pena inflitta, il doppio di quanto richiesto dall'accusa, la Lega va all'attacco. Ad iniziare da Matteo Salvini, che tenta di sfruttare la Sentenza di primo grado contro Lucano per distogliere l'attenzione dal caso Morisi. Silenzio da M5s e Forza Italia. Nel Pd i commenti arrivano soprattutto dall'ala sinistra, ad iniziare da Matteo Orfini ...

SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - guernica_70 : RT @M49liberorso: Mimmo Lucano condannato a tredici anni e due mesi di carcere per eccesso di Umanità - GaetanoBellino : RT @CinziaMad: Non finisce qui. Bisogna scendere in piazza in ogni parte d'Italia, protestare per questa ignobile sentenza, dobbiamo far s… -