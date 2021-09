Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi «Presunti illeciti nella gestione dei migranti» La replica | inaudito

(Di giovedì 30 settembre 2021) Arriva una condanna per l'ex sindaco di Riace, Domenicoa 13e duedi reclusione nel processo «Xenia», svoltosi a Locri, in Tribunale, sui...

ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - repubblica : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere [di Alessia Candito] - AnnaritaNinni : RT @BaobabExp: #MimmoLucano condannato a 13 anni e 2 mesi di detenzione Se le leggi sono criminali, i giusti sono eroi e la resistenza è… - Noname63840335 : RT @Greenboy1974: Mimmo Lucano... #FallimentodellaGiustizia -

La pesantissima condanna a oltre 13 anni dell'ex sindaco di Riace, Domenico, per la gestione dei migranti provoca già le reazioni del mondo politico italiano. Comincia il leader della Lega, Matteo Salvini , che affida le sue parole a Facebook. E sono - inutile ...Francesco Fredella/ "Georgette Polizzi è un'eroina, la sua storia insegna tanto" PROCESSO XENIA: EX SINDACO DI RIACE,, CONDANNATO A seguito della notizia dell'arresto dell'ex sindaco di ...È il commento degli avvocati Giuliano Pisapia e Andrea Dacqua, difensori di Mimmo Lucano, che annunciano il ricorso in appello dopo la lettura delle motivazioni La sentenza condanna Lucano a quasi il ...Lo ha dettol'avvocato Andrea Daqua, uno dei legali di Mimmo in merito alla sentenza con cui il Tribunale di Locri ha condannato l'ex sindaco Così Domenico Lucano ha commentato la condanna che ha poi r ...