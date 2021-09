Migranti, Mimmo Lucano condannato: “Per me oggi finisce tutto” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Ho speso la mia vita per gli ideali, contro le mafie, ho fatto il sindaco, mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati, mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra, è stata un’esperienza indimenticabile, fantastica, però oggi devo prendere atto che per me finisce tutto”. Lo ha dichiarato a LaCNews l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, subito dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo ‘Xenia’. “E’ una cosa pesantissima – ha aggiunto -, non so se per i delitti di mafia ci sono queste sentenze così. E’ un momento difficile, non so cosa farò. Mi aspettavo una formula ampia di assoluzione”. “Accetto tutto questo, ma voglio gridarlo, io non avevo nemmeno i soldi per pagare gli avvocati – ha affermato Lucano -, mi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) “Ho speso la mia vita per gli ideali, contro le mafie, ho fatto il sindaco, mi sono schierato dalla parte degli ultimi, dei rifugiati che sono arrivati, mi sono immaginato di contribuire al riscatto della mia terra, è stata un’esperienza indimenticabile, fantastica, peròdevo prendere atto che per me”. Lo ha dichiarato a LaCNews l’ex sindaco di Riace,, subito dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi nel processo ‘Xenia’. “E’ una cosa pesantissima – ha aggiunto -, non so se per i delitti di mafia ci sono queste sentenze così. E’ un momento difficile, non so cosa farò. Mi aspettavo una formula ampia di assoluzione”. “Accettoquesto, ma voglio gridarlo, io non avevo nemmeno i soldi per pagare gli avvocati – ha affermato-, mi ...

matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - Adnkronos : #Migranti, l'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e 2 mesi. - Corriere : Mimmo Lucano condannato a 13 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - pelopippo : RT @matteograndi: Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti, 13 an… - CuiProdest_67 : RT @Storace: Tutta colpa di #Salvini e #Morisi, ve’? -