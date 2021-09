Lukaku flop | Conte sa di chi è la colpa | che frecciata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Antonioha parlato della partita di Champions League giocata, in ombra, da Romelucontro la Juventus. Serata di Champions League amara quella di ieri per il Chelsea di Thomas Tuchel. L’uomo di punta che sarebbe dovuto essere decisivo, ovvero Romelu, è rimasto in ombra,nuto da un lavoro difensivo impeccabile di Bonucci Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ??#JUVCHE 1-0 - Subito le pagelle! Un solo bocciato tra i bianconeri! ??#CHIESA TOP ??#LUKAKU FLOP - davideinno85 : RT @Eurosport_IT: Le pagelle di #JuventusChelsea Chiesa ?? De Ligt ?? Bonucci ?? Bernardeschi ?? #UCL - infoitsport : Juventus, Chiesa regala la vittoria contro il Chelsea. Lukaku flop! - Eurosport_IT : Le pagelle di #JuventusChelsea Chiesa ?? De Ligt ?? Bonucci ?? Bernardeschi ?? #UCL - IQuotidiano : un giocatore finito: Bonucci il più grande flop d'Europa: de Ligt l'attaccante più forte del mondo: Lukaku secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku flop

Protagonista più atteso di Juventus - Chelsea,ha deluso le aspettative: dure critiche nei confronti dell'attaccante belga© Getty ImagesCalciatore più atteso in Juventus - Chelsea per i suoi trascorsi all'Inter, Romeluha deluso le aspettative. All'Allianz Stadium' l'attaccante belga è apparso lontano dalla ...Il doposembrava un enigma, un problema quasi irrisolvibile. Poi è arrivato Dzeko, che a 35 anni è tutt'altro che bollito. Certo, le sue energie andranno dosate nel corso della stagione, ma ...La Juve di Allegri ha ingabbiato i campioni d’Europa con una super prova difensiva. De Ligt, Chiellini e Locatelli monumentali su Lukaku Una partita attendista Sabato scorso, il Chelsea ha perso in ca ...Avevano paura di affrontare il Malmo”.Di sicuro non è stata la squadra sfrontata che solitamente scende sul terreno di gioco in campionato. È quello il suo unico tallone d’Achille e quando qualcuno lo ...