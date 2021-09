Lui è peggio di me 2021: gli ospiti della seconda puntata, stasera su Rai3 (Di giovedì 30 settembre 2021) stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda la seconda puntata di Lui è peggio di me 2021: tra gli ospiti i Marlene Kuntz, Malika Ayane e Andrea Delogu. stasera su Rai3 alle 21:20 si rinnova l'appuntamento con Lui è peggio di me 2021, lo show, alla sua seconda edizione, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. La trasmissione andrà in onda per altre quattro settimane, sempre di giovedì in prima serata. La seconda puntata di Lui è peggio di me vedrà ospiti soprattutto musicali: saranno in studio Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino, Frankie Hi-Nrg e i Marlene Kuntz, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)sualle 21:20 va in onda ladi Lui èdi me: tra glii Marlene Kuntz, Malika Ayane e Andrea Delogu.sualle 21:20 si rinnova l'appuntamento con Lui èdi me, lo show, alla suaedizione, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. La trasmissione andrà in onda per altre quattro settimane, sempre di giovedì in prima serata. Ladi Lui èdi me vedràsoprattutto musicali: saranno in studio Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino, Frankie Hi-Nrg e i Marlene Kuntz, la ...

