LIVE Sinner-Gerasimov 6-2 4-3, ATP Sofia 2021 in DIRETTA: l’azzurro conduce a fatica il secondo set (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Altro vincente di Gerasimov in avanzamento. 15-15 In ritardo il bielorusso sul diritto in avanzamento di Sinner. 0-15 Ottima prima dell’azzurro ma risposta profonda di Gerasimov. 4-4 Equilibrio totale nel secondo set. 40-0 Gran prima del bielorusso. 30-0 Servizio e diritto del bielorusso. 15-0 Prima vincente di Gerasimov. 4-3 Servizio a zero di Sinner. 40-0 Ace dell’azzurro. 30-0 Servizio e diritto di Sinner. 15-0 Risposta lunga del bielorusso. 3-3 Bravissimo Gerasimov cresciuto molto nel secondo set. AD-40 Rovescio diagonale di Gerasimov e chiusura lungolinea. 40-40 Ottima prima del bielorusso. 30-40 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Altro vincente diin avanzamento. 15-15 In ritardo il bielorusso sul diritto in avanzamento di. 0-15 Ottima prima delma risposta profonda di. 4-4 Equilibrio totale nelset. 40-0 Gran prima del bielorusso. 30-0 Servizio e diritto del bielorusso. 15-0 Prima vincente di. 4-3 Servizio a zero di. 40-0 Ace del. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Risposta lunga del bielorusso. 3-3 Bravissimocresciuto molto nelset. AD-40 Rovescio diagonale die chiusura lungolinea. 40-40 Ottima prima del bielorusso. 30-40 ...

