Linkedin sta bloccando i profili di giornalisti e personaggi non graditi al governo cinese (Di giovedì 30 settembre 2021) «Stamattina mi sono svegliata per scoprire che Linkedin aveva bloccato il mio profilo in Cina. Prima dovevo aspettare i censori del governo cinese o i censori impiegati dalle aziende cinesi in Cina, per vedere questo genere di cose. Ora una società statunitense sta pagando i propri dipendenti per censurare gli americani». È la testimonianza, rilasciata su Twitter, da Bethany Allen-Ebrahimian, una giornalista statunitense che si è vista recapitrare direttamente da Linkedin una mail che la informava del provvedimento a suo carico per quanto riguarda il territorio cinese. La sua colpa, evidentemente, è stata quella di essere critica nei confronti delle autorità di Pechino e del partito comunista cinese. Strano il comportamento di Linkedin che – come nella migliore ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) «Stamattina mi sono svegliata per scoprire cheaveva bloccato il mio profilo in Cina. Prima dovevo aspettare i censori delo i censori impiegati dalle aziende cinesi in Cina, per vedere questo genere di cose. Ora una società statunitense sta pagando i propri dipendenti per censurare gli americani». È la testimonianza, rilasciata su Twitter, da Bethany Allen-Ebrahimian, una giornalista statunitense che si è vista recapitrare direttamente dauna mail che la informava del provvedimento a suo carico per quanto riguarda il territorio. La sua colpa, evidentemente, è stata quella di essere critica nei confronti delle autorità di Pechino e del partito comunista. Strano il comportamento diche – come nella migliore ...

