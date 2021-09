Irina Shayk e l’abito-farfalla all’inaugurazione di «Couturissime», di Thierry Mugler (Di giovedì 30 settembre 2021) La moda, e in particolare l’Haute Couture, è spesso capace di sfocare i confini tra sogno e realtà, ma ci sono de designer che, a tal proposito, hanno portato questo fenomeno a un livello superiore, rendendola una forma d’arte. Tra questi troviamo indubbiamente Thierry Mugler, visionario stilista a cui il Musée des Arts Décoratifs di Parigi ha dedicato una mostra, Couturissime, in apertura al pubblico il 30 settembre: l’esposizione è stata presentata durante la settimana della moda parigina, con ospiti francesi e internazionali che hanno reso omaggio alle innovative creazioni di Mugler. Una su tutte, la supermodella Irina Shayk, che è apparsa all’inaugurazione con l’iconico abito-farfalla della collezione Les Insectes, del 1997, indossato all’epoca da una delle più grandi muse per il couturier, assieme a Iman: la top model Jerry Hall. Irina Shayk e Jerry Hall, Getty Images Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) La moda, e in particolare l’Haute Couture, è spesso capace di sfocare i confini tra sogno e realtà, ma ci sono de designer che, a tal proposito, hanno portato questo fenomeno a un livello superiore, rendendola una forma d’arte. Tra questi troviamo indubbiamente Thierry Mugler, visionario stilista a cui il Musée des Arts Décoratifs di Parigi ha dedicato una mostra, Couturissime, in apertura al pubblico il 30 settembre: l’esposizione è stata presentata durante la settimana della moda parigina, con ospiti francesi e internazionali che hanno reso omaggio alle innovative creazioni di Mugler. Una su tutte, la supermodella Irina Shayk, che è apparsa all’inaugurazione con l’iconico abito-farfalla della collezione Les Insectes, del 1997, indossato all’epoca da una delle più grandi muse per il couturier, assieme a Iman: la top model Jerry Hall. Irina Shayk e Jerry Hall, Getty Images

