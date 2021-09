Inter, in Europa serve una svolta: i numeri parlano chiaro (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Inter fa fatica in Europa La partita di martedì a Kiev contro lo Shakhtar ha tirato fuori nuove le difficoltà europee dell’Inter. Ad approfondire i numeri in Europa dei nerazzurri è il Corriere dello Sport. numeri da brividi soprattutto in Champions League dove i nerazzurri non hanno mai superato il girone dopo il ritorno: unica eccezione la campagna europea del 2019/2020 conclusasi con la sconfitta in finale di Europa League. “Sindrome europea, i sintomi sono chiari. Non c’è solo un girone quasi a specchio rispetto a un anno fa – alle minacce Real e Shakhtar se n’è aggiunta un’altra mica male… – per un’Inter travolta dalla carenza di risultati in Champions League. Qui pure la tendenza ricalca terribilmente quella del recente passato. Con lo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) L’fa fatica inLa partita di martedì a Kiev contro lo Shakhtar ha tirato fuori nuove le difficoltà europee dell’. Ad approfondire iindei nerazzurri è il Corriere dello Sport.da brividi soprattutto in Champions League dove i nerazzurri non hanno mai superato il girone dopo il ritorno: unica eccezione la campagna europea del 2019/2020 conclusasi con la sconfitta in finale diLeague. “Sindrome europea, i sintomi sono chiari. Non c’è solo un girone quasi a specchio rispetto a un anno fa – alle minacce Real e Shakhtar se n’è aggiunta un’altra mica male… – per un’travolta dalla carenza di risultati in Champions League. Qui pure la tendenza ricalca terribilmente quella del recente passato. Con lo ...

