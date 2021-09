In settembre inflazione ai massimi da nove anni. Istat: “Prezzi in aumento del 2,6% sullo stesso mese 2020” (Di giovedì 30 settembre 2021) Continua l’accelerazione dell’inflazione. A settembre, stima l’Istat, l’indice nazionale dei Prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento del 2,6% su base annua da +2% del mese precedente: una fiammata che non si registrava da ottobre 2012. Dipende soprattutto dall’accelerazione dei Prezzi dell’energia, che aumentano del 20,2% dal +19,8% di agosto. Ad aumentare, sottolinea l’istituto di statistica, sono sia quelli della componente regolamentata (da +34,4% a +34,3%) sia di quella non regolamentata (da +12,8% a +13,3%). Oltre all’aumento molto ampio dei Prezzi dei beni energetici, si registrano accelerazioni della crescita dei Prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Continua l’accelerazione dell’. A, stima l’, l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e undel 2,6% su base annua da +2% delprecedente: una fiammata che non si registrava da ottobre 2012. Dipende soprattutto dall’accelerazione deidell’energia, che aumentano del 20,2% dal +19,8% di agosto. Ad aumentare, sottolinea l’istituto di statistica, sono sia quelli della componente regolamentata (da +34,4% a +34,3%) sia di quella non regolamentata (da +12,8% a +13,3%). Oltre all’molto ampio deidei beni energetici, si registrano accelerazioni della crescita dei...

