Il Barcellona è un disastro

(Di giovedì 30 settembre 2021) La squadra non funziona e l'allenatore è a rischio, ma la società, sommersa da debiti e perdite, deve prima assicurarsi di avere i fondi per sostituirlo

Ilcade 3 - 0 con il Benfica nella seconda gara del girone. Mai i blaugrana erano partiti con due sconfitte in Champions. Il commento del nostro corrispondente Filippo Maria RicciIlattualmente è fermo a 0 punti dopo due partite nel proprio girone di Champions e anche nella Liga ha balbettato non poco. Non basta l'addio di Leo Messi per giustificare questo inizio ...Mercoledì sera gli uomini di Koeman faranno visita al Benfica, che nella prima gara del girone ha guadagnato un punto contro la Dinamo Kiev. Dopo il ko al Camp Nou per 3-0 nella prima gara stagionale ...Barcellona, Koeman: 'Colpevole sempre l'allenatore ma dobbiamo chiedere di più ai giocatori'. vedi letture. Riflette sulla pesante sconfitta di questa sera Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, che h ...