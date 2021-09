(Di giovedì 30 settembre 2021)Day in edizione straordinaria,, giovedì 30 settembre, con inizio alle 14.30. IlDay è riservata a tutti coloro che, durante l’emergenza Covid, hanno conseguito la laurea tra marzo 2020 e luglio 2021 in modalità online. Hanno aderito all’iniziativa circa undi neo dottori degli otto Dipartimenti dell’Ateneo. Saranno inoltre coinvolti anche i 61 migliori laureati che hanno partecipato al sistema premiale di Ateneo per l’anno accademico 2019/20.Day in edizione straordinaria quest’anno per l’Università di Udine. La cerimonia è riservata a tutti coloro che hanno conseguito la laurea tra marzo 2020 e luglio 2021, periodo in cui, a causa dell’emergenza Covid, le cerimonie di ...

Advertising

udine20 : Graduation Day: oggi alla Dacia Arena per un migliaio di neodottori - - SassiLive : UNIBAS CELEBRA A MATERA IL GRADUATION DAY, REPORT E FOTO DELLA GIORNATA DEL LAUREATO - claudiadelbono : L’anno scorso al Graduation Day c’erano i Pinguini Tattici Nucleari, chissà chi ci portano quest’anno - GuidoMasiello : RT @UniBasilicata: ?????? COMUNICATO STAMPA ?????? ?? Il 29 settembre a??Matera due appuntamenti: l’inaugurazione della nuova sede del ConUnibas, i… - IlFriuli : #GraduationDay dell' @uniud allo #StadioFriuli Hanno aderito all’iniziativa, in programma giovedì 30, circa un migl… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduation Day

Sassilive.it

Festa di laurea conin edizione straordinaria quest'anno per l'Università di Udine. La cerimonia è riservata a tutti coloro che hanno conseguito la laurea tra marzo 2020 e luglio 2021, periodo in cui, a ...in edizione straordinaria quest'anno per l'Università di Udine. La cerimonia è riservata a tutti coloro che hanno conseguito la laurea tra marzo 2020 e luglio 2021, periodo in cui, a ...Graduation Day in edizione straordinaria, oggi, giovedì 30 settembre, con inizio alle 14.30 alla Dacia Arena. Il Graduation Day è riservata a ...Festa di laurea con Graduation Day in edizione straordinaria quest’anno per l’Università di Udine. La cerimonia è riservata a tutti coloro che hanno conseguito ...