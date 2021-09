Google Mum introduce delle novità e spinge sempre più sull’intelligenza artificiale (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel corso dell’ultimo evento, Google ha mostrato in anteprima i modi in cui la sua tecnologia Mum può cambiare il modo in cui gli utenti si informano e cercano le risposte nel suo motore di ricerca. LEGGI ANCHE > Google Mum, l’intelligenza artificiale che potrebbe cambiare l’idea di Seo Le novità alla tecnologia Mum di Google In inglese Mum vuol dire mamma, ma – nel caso di Google Mum – non è questo il suo significato. Infatti, si tratta dell’acronimo di Multitask Unified Model, l’algoritmo introdotto a maggio che si basa sull’intelligenza artificiale. Nella sua prima applicazione di giugno, Mum ha identificato 800 variazioni dei nomi dei vaccini Covid in 50 lingue in pochi secondi. Quell’applicazione, tuttavia, non ha mostrato del tutto le capacità ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel corso dell’ultimo evento,ha mostrato in anteprima i modi in cui la sua tecnologia Mum può cambiare il modo in cui gli utenti si informano e cercano le risposte nel suo motore di ricerca. LEGGI ANCHE >Mum, l’intelligenzache potrebbe cambiare l’idea di Seo Lealla tecnologia Mum diIn inglese Mum vuol dire mamma, ma – nel caso diMum – non è questo il suo significato. Infatti, si tratta dell’acronimo di Multitask Unified Model, l’algoritmo introdotto a maggio che si basa. Nella sua prima applicazione di giugno, Mum ha identificato 800 variazioni dei nomi dei vaccini Covid in 50 lingue in pochi secondi. Quell’applicazione, tuttavia, non ha mostrato del tutto le capacità ...

