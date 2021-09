Germania, ex segretaria 96enne di un campo nazista fugge da processo (Di giovedì 30 settembre 2021) E' ufficialmente fuggiasca la 96enne Irmgard Furchner, ex dattilografa nel campo di concentramento nazista di Stutthof, accusata di favoreggiamento nel massacro di 11mila persone. In queste ore doveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) E' ufficialmente fuggiasca laIrmgard Furchner, ex dattilografa neldi concentramentodi Stutthof, accusata di favoreggiamento nel massacro di 11mila persone. In queste ore doveva ...

