Fumo: da Gb strategia per riduzione danno, esperta 'uso compassionevole e-cig' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Nella lotta alla dipendenza dalle sigarette c'è un modello di politiche di intervento e prevenzione che ha tracciato una strada in Europa ottenendo anche risultati importanti nel ridurre, negli anni, i consumi a livello nazionale (soprattutto tra i giovani): è il modello applicato nel Regno Unito. Ad illustrarlo al '4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy', evento online promosso da Scohre, International Association on Smoking Control & Harm Reduction, è stata Caitlin Notley, esperta di politiche di riduzione del danno e ricercatrice dell'University of East Anglia (Uea). "L'approccio inglese alla riduzione del danno si basa anche sull'uso compassionevole dei dispositivi elettronici, alternativi alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Nella lotta alla dipendenza dalle sigarette c'è un modello di politiche di intervento e prevenzione che ha tracciato una strada in Europa ottenendo anche risultati importanti nel ridurre, negli anni, i consumi a livello nazionale (soprattutto tra i giovani): è il modello applicato nel Regno Unito. Ad illustrarlo al '4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction: Novel products, Research & Policy', evento online promosso da Scohre, International Association on Smoking Control & Harm Reduction, è stata Caitlin Notley,di politiche didele ricercatrice dell'University of East Anglia (Uea). "L'approccio inglese alladelsi basa anche sull'usodei dispositivi elettronici, alternativi alla ...

