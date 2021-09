FIFA 22 | Nomination POTM di Settembre della Premier League

(Di giovedì 30 settembre 2021) EA Sports, tramite i social, ha svelato ledeldel mese diper la modalità22 Ultimate Team. Ricordiamo che il vincitore riceverà una carta dedicata per FUT 22 e potrete riscattarla completando la Squad Building Challenge dedicata che probabilmente sarà resa disponibile nel mese di Ottobre da EA Sports. Potrete esprimere la vostra preferenza tramite il seguente link a partire da oggi. In calce alla notizia alleghiamo l’immagine con le22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. ...

