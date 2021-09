Enrico Varriale accusato di violenza sull’ex compagna e di stalking

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Varriale

indagato per stalking e lesioni verso l'ex/ Lui nega "E' tutto falso" BEN WHISHAW E IL PROSSIMO 007: TOM HARDY IN CIMA ALLA LISTA MA... "Penso che dovremmo lavorare verso un mondo in ...Accuse di stalking e lesioni nei confronti di, noto telecronista di Rai Sport, ma lo stesso rimanda al mittente il tutto. Stando a quanto svelato dal Corriere della Sera quest'oggi, il giornalista della televisione pubblica ...Stalking: ex fidanzata accusa Enrico Varriale Varriale ha negato le affermazioni della donna: in attesa di accertamenti (lo stesso giornalista sarà interrogato), non potrà avvicinarsi a meno di 300 me ...La notizia sullo storico giornalista Rai Enrico Varriale non ha tardato a rimbalzare su tutti i media. Le accuse e la sua replica ...