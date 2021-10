Dopo la sentenza, Bergamo in piazza per Mimmo Lucano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bergamo scende in piazza il giorno Dopo la sentenza che in primo grado ha condannato l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere. Venerdì primo ottobre alle 17.30 il presidio davanti a Palazzo Frizzoni, promosso da una serie di associazioni locali. La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi). Lucano era imputato di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La sentenza è stata letta dal presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso, Dopo una camera di consiglio che si ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021)scende inil giornolache in primo grado ha condannato l’ex sindaco di Riace,a 13 anni e 2 mesi di carcere. Venerdì primo ottobre alle 17.30 il presidio davanti a Palazzo Frizzoni, promosso da una serie di associazioni locali. Lacondannaa quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi).era imputato di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Laè stata letta dal presidente del Tribunale di Locri, Fulvio Accurso,una camera di consiglio che si ...

